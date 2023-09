Świetna gra za darmo na PS5, Xbox Series i starsze konsole. Na zawsze i bez haczyków

Kilka dni temu premierę miała gra We Were Here Expeditions: FriendShip. Tytuł został gorąco przyjęty na Steam i może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami od graczy. Również na Metacritic jest wysoko. Średnia z recenzji wersji PC to 80/100. Ta kooperacyjna produkcja jest do odebrania przez ograniczony czas nie tylko na komputerach. Gra za darmo dostępna jest również na konsolach. Możesz ją dostać i zachować na zawsze.

Gra za darmo – pobieraj We Were Here Expeditions: FriendShip

Tytuł pobierzemy bez żadnych opłat i zachowamy na swoim koncie na zawsze pod jednym warunkiem. Należy dodać ją do biblioteki najpóźniej do 13 października. Po tym czasie tytuł stanie się płatny. Zatem kto chętny, niech wbija pod poniższe linki:

Rozdawana gra za darmo, to kooperacyjna zabawa polegająca na rozwiązywaniu zagadek w opuszczonym parku rozrywki. Akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, a w trakcie swojej przygody przemierzamy tajemniczy świat i rozwiązujemy różnorodne zagadki logiczne oraz środowiskowe.

Gra posiada jedynie tryb współpracy. Razem ze znajomym wcielamy się w żeglarzy, którzy odebrali sygnał SOS. Oczywiście płyniemy ku jego źródłu i tak trafiamy na wyspę z opuszczonym parkiem rozrywki. Czeka nas wielka tajemnica do rozwiązania, lecz jest to możliwe tylko dzięki ścisłej współpracy z drugim graczem.