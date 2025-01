Nowa gra za darmo już na PS5. Ogromne RPG w otwartym świecie

Wuthering Waves oryginalnie zadebiutowało w maju 2024 roku na PC oraz urządzenia wspierające Androida i iOS. Trochę trzeba było czekać, lecz twórcy po wielu miesiącach prac wydali właśnie wersję 2.0 gry, która przede wszystkim gwarantuje również pełne wsparcie konsoli PlayStation 5.

Nowa gra za darmo na PS5 może pochłonąć Was na setki godzin

Jeśli znacie darmowe Pushing: Gray Raven, zapewne wiecie czego spodziewać się po Wuthering Waves. Jest to bowiem gra od tego samego studia, pochodzącego z Hongkongu Kuro Game. Wiele mechanik i pomysłów na rozgrywkę jest tu podobnych, więc mówimy o tytule mogącym trafić w gusta przede wszystkim tych graczy, którzy lubują się w tytułach RPG z ogromną liczbą aktywności w otwartym świecie.

Tytuł w wydaniu na PS5 doczekał się wielkiej aktualizacji, przez którą serwery musiały zostać wyłączone na kilka dobrych godzin. Zresztą, nie ma się co dziwić, bo to absolutnie gigantyczny zastrzyk nowości. Wśród tych głównych trzeba wyróżnić przede wszystkim nowy region, nowych bohaterów, bronie, mnóstwo poprawek oraz kilka dodatkowych linii fabularnych i zadań. Jest tego łącznie sporo, więc gracze na PlayStation 5 mogą od razu wskoczyć do najbardziej rozwiniętego wydania produkcji.

Wuthering Waves to gra z gatunku RPG akcji o rozbudowanej fabule i otwartym świecie, po którym możesz swobodnie się poruszać. Budzisz się ze snu jako podróżnik i dołączasz do pełnej energii drużyny Rezonatorów, a w trakcie swojej wędrówki odzyskasz utracone wspomnienia i zmienisz świat.

Wersja 2.0 Wuthering Waves jest już dostępna! Odwiedzisz nowy kraj – Rinascitę – i jeden z jego stanów – Ragunnę, której mieszkańcy słyną z upodobania do wyrafinowanej sztuki, ekstrawaganckich maskarad i zabawy. Władza i fortuna spoczywają tu w rękach wpływowych rodzin, a sztuka, inspiracja i bogactwo przeplatają się ze sobą. Mimo to strażnik Rinascity zdaje się czekać jedynie… na kolejny karnawał. – czytamy w opisie produkcji

Nie trzeba posiadać abonamentu PS Plus, aby cieszyć się rozgrywką. Tytuł ten najeżony jest mikropłatnościami, ale z tego, co udało mi się ustalić, nie są wymagane, aby chociażby przejść główną linię fabularną i zbadać opasły świat wykreowany przez Kuro Game.

Źródło: PS Store