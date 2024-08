Premiera nowej gry za darmo na Steam. Świeże wcielenie tytułu sprzed lat

W 2018 roku Paragon umarł, ale tak naprawdę to nie do końca. Dziś zadebiutowała nowa gra za darmo na Steam w postaci Predecessor.

Czy tym razem się uda? W końcu Paragon był może i ładną grą typu MOBA, ale niestety dość mało kuszącą, jeżeli chodzi o unikalność i całokształt. Najwyraźniej jednak gra miała swoich fanów, skoro powstał jej duchowy spadkobierca.

Gra za darmo na Steam – premiera Predecessor

Skoro jedna gra się nie udała, to po co wskrzeszać ją za pomocą drugiej? To może i dość głupie pytanie, ale przecież mówimy o grze-usłudze w teorii mającej utrzymywać się właśnie z uwagi na stałą bazę graczy. Wydany przed laty Paragon od Epic Games nie dał sobie rady z konkurencją. Finalnie wydawca zadecydował o zamknięciu serwerów, co zresztą nie obeszło szczególnie wielu graczy. Nie da się ukryć, że gra w ostatnich miesiącach życia po prostu nie miała odpowiedniej liczby fanów.

Jeden z kluczowych twórców Paragona dołączył jednak do Omeda Studios w roli konsultanta. Nowi deweloperzy wpadli na pomysł wskrzeszenia gry po swojemu, za sprawą właśnie Predecessor. To tytuł w wielu miarach podobny do Paragona, w zasadzie opierający się na tym samym szkielecie rozgrywki. Cały pomysł jest w zasadzie podobny, bo nadal mamy do czynienia z sieciową grą typu MOBA. Epic rozdał assety za darmo i udostępnił kod źródłowy gry, także streamer Ronnie Singh i jego zespół wziął się za wskrzeszenie nieudanego tytułu.

I czy tym razem wyszło? Tego jeszcze nie wiemy, bo nie graliśmy, ale obecnie gracze na Steam mają “w większości pozytywne” opinie. 75% recenzji graczy jest pozytywna, co akurat nie świadczy wcale źle o grze. Weźmy jednak pod uwagę, że tytuł ten dostępny był w formie płatnej od końca 2022 roku, a otwarte testy wystartowały w marcu bieżącego roku. Dopiero teraz, 20 sierpnia 2024 roku, gra zalicza oficjalny start w formule free-to-play.

Trzeba podkreślić, że tytuł prezentuje się zacnie, ale to przecież Unreal Engine 4 (szkoda, że nie 5, ale nie można mieć wszystkiego). Do tego tytuł zdobył ponad 10 tys. ocen na platformie, więc może nie okaże się, że w niedługim czasie podzieli los swojego poprzednika.

