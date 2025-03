Twórca rozdaje za darmo. Odbierajcie tę mroczną pozycję, póki można

Serwis itch.io to wylęgarnia pomysłów maści wszelakiej. A także mega promocji lub dosłownie darmowych pozycji. Nowa gra za darmo czeka na odbiór!

Gra Phone Call autorstwa niejakiego AL7USSAIN to krótka opowieść grozy, w której gracz wciela się w chłopca spędzającego tydzień w domu, nękanego tajemniczymi telefonami. Początkowo wydają się one żartem, jednak szybko okazuje się, że kryje się za nimi coś znacznie mroczniejszego. Łącznie możecie przechodzić ją kilka razy, bo oferuje trzy zakończenia: dwa prowadzące do śmierci bohatera oraz jedno „prawdziwe” zakończenie.

Aby zgarnąć ten projekt, należy zalogować się na swoje konto w serwisie itch.io, a następnie wybrać „Pobierz lub przypisz do konta” po czym klikamy „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Na końcu wciskamy „Claim game” i to wszystko. Gra jest Wasza w trzech kliknięciach myszy.

Normalnie za ten tytuł trzeba płacić 6,99 dolarów, więc… szczerze powiedziawszy całkiem sporo. To w końcu przygoda na pół godziny jednorazowo (wspominałem, że warto podejść kilkukrotnie, aby osiągnąć inne zakończenia), więc cena jest dość wygórowana. Na szczęście za równe zero dolarów wydaje się bardzo atrakcyjną ofertą.

To nie wszystko, bo również na Steam ostatnio premierę miała pewna pozycja. Nie byle jaka, bo zdecydowanie swoją skalą przyćmiewająca Phone Call. Mówimy o shooterze rzucającym rękawicę CS2 czy Valorant, czyli FragPunk. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule.

Źródło: itch.io