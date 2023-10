Gra za darmo na PC. Steam rozdaje świetną strzelankę sci-fi

Pisałem dzisiaj o grach rozdawanych w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming, a teraz przyszła pora na Steam. Tutaj bez żadnej subskrypcji czeka na wszystkich gra za darmo, w której wcielamy się w uzbrojonego po zęby najemnika. Z giwerami w łapach wpadamy na statki kosmiczne obcych cywilizacji i… robimy czystkę.

Gra za darmo na Steam. Pobierajcie Cryptark

Na platformie Valve możemy odbierać grę Cryptark. To mieszanka produkcji typu roguelike i klasycznego shoot’em upa. Gra została opracowana przez niezależne studio Alientrap i wydana w 2017 roku. Oto link do pobrania tytułu:

Cryptark (PC) – do pobrania za darmo na Steam

Cryptark zbiera bardzo pozytywne opinie wśród użytkowników platformy Valve, zatem warto go odebrać. Mamy na to czas jedynie do jutra, 21 października do godz. 19:00 czasu polskiego. Kto do tego czasu doda grę do swojej biblioteki, zachowa ją na zawsze.

Produkcja wymaga zręczności i co warto podkreślić, posiada mechanikę permadeath. Zatem jeśli zginiemy, musimy zaczynać wszystko od nowa. Podczas rozgrywki zazwyczaj strzelamy z czego się da, do czego się da. Jednak nie jest to zwykłe brnięcie przed siebie. Czasem będziemy musieli opracować strategię działania, by pokonać większych przeciwników.