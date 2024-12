Kolejna gra za darmo od EA już jest. Odbierz megahit już teraz

Gdzie kupić tani Xbox Game Pass? Najlepsze opcje na abonament

Nowa gra za darmo od EA. Tym razem zombie i rośliny

W ostatnim czasie EA miało dla nas kilka prezentów z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mogliśmy już odebrać za darmo m.in. gry Battlefield 1 czy Battlefront 2, a teraz czas na kolejny podarunek. Nadal pozostajemy w iście wojennych klimatach, bo trzecia gra za darmo również zabierze nas na pole bitwy. Choć, co warto zaznaczyć, tym razem obędzie się bez walk z ludzkimi oponentami.

Najnowsza darmowa gra od EA to nic innego jak świetnie przyjęte Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 Deluxe Edition. Już teraz możecie pobrać grę na swoje konsole Xbox bez opłat. Wystarczy, że macie dostęp do abonamentu Xbox Game Pass lub EA Play.

Grę znajdziecie pod poniższym linkiem:

Co ważne, musicie się pospieszyć. Gra jest do odebrania za darmo tylko dzisiaj, dlatego szybko odpalajcie konsolę, bo inaczej prezent przepadnie. A skoro za darmo, to czemu by nie skorzystać? O ile oczywiście macie odpowiedni abonament. Jeżeli chcecie sobie taki sprawić, to powinniście skorzystać z naszego poradnika. Jaki abonament Xbox Game Pass wybrać? My już wiemy!

Źródło: purexbox.com