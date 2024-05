Need for Spirit do odebrania za darmo. Za grę nie trzeba nic płacić

Need for Spirit: Off-Road Edition to nie żaden spin-off kultowego NFS-a, a obecnie dostępna gra za darmo, która “podszywa” się pod tę markę.

Wiele gier dostępnych przez ograniczony czas za darmo to kaszany albo inne niewypały bądź starania samotnych deweloperów do tego, aby zabłysnąć. Tym razem mówimy o dość dziwacznej pozycji, a wszystko przez jej tytuły… Tak, dwa.

Gra za darmo, czyli wcale nie Need for Speed

Platforma IndieGala regularnie przeprowadza darmowe rozdawnictwa różnych projektów należących do jakże szerokiego obszaru gier niezależnych. Tym razem w ramach akcji możemy zgarnąć za darmo tytuł o wdzięcznym tytule “Need for Spirit: Off-Road Edition”. Jeśli myślicie, że ma to jakikolwiek związek z serią gier wyścigowych od EA, to jesteście w błędzie.

Kuriozum dopełnia fakt, iż na Steam gra również jest obecna, lecz pod już zupełnie innym tytułem. Tam, obecnie w cenie niewysublimowanych 4,49 zł kupimy “I Need Spirit: Off-Road Edition”. Wydawać by się mogło, że to co innego, ale to ta sama gra. W tym przypadku zgaduję, że deweloper nie chciał balansować na cienkiej granicy plagiatu, narażając się na bana od Valve i zmienił tytuł. Na IndieGala aż tak surowe zasady nie obowiązują, więc wydał ją już w jej “oryginalnej” postaci.

I jakkolwiek źle by to nie zapowiadało, grę zgarniecie obecnie bez żadnych opłat. Wystarczy posiadać konto na Indie Gala, wejść na poniższą stronę i kliknąć “Add to Library”.

Nie odpowiadam za to, czy będziecie dobrze się bawić w trakcie rozgrywki, bo screeny i załączony trailer raczej nie sugerują czegoś jakkolwiek dopracowanego. No ale jak dają za darmo, to czy jest sens się przejmować?

Źródło: IndieGala