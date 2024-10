Gra za darmo na Steam do zdobycia przed premierą. Limitowana okazja tylko przez chwilę

Pamiętacie przykład viralowego horroru do grania ze znajomymi w postaci Content Warning? Ten tytuł okazał się wielkim hitem Steam, głównie dlatego, że przez jeden dzień twórcy oferowali możliwość zdobycia gry za darmo, właśnie z okazji premiery. Deweloperzy odpowiedzialni za Unplagued poszli o krok jeszcze dalej!

Gra za darmo, bardzo limitowana okazja na Steam

Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zdarzyło się, aby gracze mogli zdobyć grę za darmo i to jeszcze przed premierą w formie wczesnego dostępu. Mnóstwo tytułów zmienia swój sposób dystrybucji. Raz na jakiś czas jakaś zazwyczaj przeoczona pozycja wylatuje z segmentu free-to-play, a twórcy każą za nią płacić. Czasami jest odwrotna sytuacja i to właśnie płatna pozycja zostaje nagle darmowa. Unplagued ma być właśnie tytułem premium, ale nie, jeśli tylko się pospieszycie!

Nową grę od twórców znanych jako Euphoric Brothers możecie zdobyć bez żadnych opłat, w wersji przedpremierowej (znaczy, przed premierą we wczesnym dostępie), o ile tylko zdążycie przypisać ją do konta na Steam do 11 października, do godziny 16:00. Czasu jest niestety niewiele, ale polecam rozesłać tę informację znajomym, bo wydaje się, że może to być kolejny hit (oby!) do rozgrywki w kooperacji.

Unplagued to survival horror w klimacie średniowiecza, skupiający się na tzw. doktorach plagi. Wspólnie będziemy walczyć z objawieniami toczącej generowaną proceduralnie wioskę w postaci potwornych wynaturzeń. Zasada jest prosta – wypędzić monstra i nie dać się zabić, jednocześnie opracowując lek.

Graj ze znajomymi jako lekarze zarazy w tym średniowiecznym horrorze dla wielu graczy! Oczyść zarazę. Stwórz lekarstwo. Uciekaj przed zmutowanymi stworzeniami. Niech królowa będzie dumna. – czytamy w opisie produkcji

Gra za darmo, jak wspomniałem, dostępna jest tylko przez bardzo krótki czas. Tym samym polecam odebrać ją najszybciej, jak tylko możecie, aby potem nie żałować. Unplagued ma zadebiutować na Steam w 2024 roku.

