Nowy hit na Steam do odebrania za darmo. Macie niewiele czasu

Raz na jakiś czas Steam ma swój nowy hit. Zazwyczaj jest to w teorii niszowa produkcja, która jednak zdobywa coraz większe zainteresowanie graczy. Było już Vampire Survivors, Lethal Company, a teraz jest Content Warning.

Gra za darmo na Steam, ale nie macie wiele czasu!

Kolejnym tytułem, który każdy może odebrać bez dodatkowych opłat jest Content Warning. To gra stworzona we współpracy paru indie developerów, wydana przez Landfall Publishing. Sam gameplay został jednak przemyślany i zaprojektowany tak, aby po prostu stać się viralem. To kolejna pozycja w stylu Lethal Company, opierająca się na rozgrywce w kooperacji ze znajomymi. Tym razem jednak celem do czwórki graczy jest nagrywanie “strasznych” filmików, aby wypuścić nowy, internetowy hit.

Zdobądź sławę lub zgiń próbując! Content Warning to kooperacyjny horror, w którym filmujesz straszne rzeczy ze znajomymi, próbując zdobyć rozgłos. – czytamy w opisie produkcji

Tytuł ten szybko stał się potencjalnym hitem platformy Valve. W ciągu niecałej doby od wydania przyciągnął nawet 86 tys. graczy, z czego zdecydowana większość gra nawet w momencie pisania tego artykułu (za SteamDB). To także zasługa faktu, iż przez określony czas jest za darmo. Jeśli przypiszecie tytuł do konta przed godziną 17:00 dnia dzisiejszego, zachowacie go na zawsze.

Czasu więc nie ma wiele, ale polecam przypisać produkt do konta, póki jest na to czas. Później gra kosztować będzie 8 dolarów.

