Kultowa gra za darmo od uwielbianego producenta. Odbierajcie na Steam już teraz

Legendarna firma SEGA rozdaje prezenty z okazji obchodów 60-lecia działalności. Gra za darmo, o jakiej mowa, to NiGHTS Into Dreams.

SEGA to firma-legenda. Sonic, Bayonetta, The House of the Dead, Like a Dragon, Sakura Wars czy wreszcie Virtua Fighter – japoński producent ma multum uwielbianych marek. Jako prezent z okazji rocznicy wybrał jednak coś, o czym wielu graczy mogło zapomnieć.

Gra za darmo od SEGA

60 lat to nie przelewki. Tym bardziej że przez ten cały czas producent oferował graczom regularnie coraz to nowsze hity, mniejsze tytuły dla fanów danego uniwersum czy nowe, ambitne eskapady. Gier w portfolio firmy jest naprawdę sporo, lecz wielu zapewne zapomniało o gdzieniegdzie wręcz kultowym NiGHTS Into Dreams. Zręcznościówkę oryginalnie wydano na konsolę Sega Saturn, ale w 2012 roku doczekała się odświeżenia z myślą o współczesnym sprzęcie.

Teraz każdy zainteresowany może odebrać tę pozycję zupełnie za darmo. Wystarczy udać się na dedykowaną rocznicy stronę producenta, a następnie założyć tam konto lub zalogować się na już istniejące. Jako “preferred platform” wybieramy Steam, a na naszym koncie pojawi się egzemplarz wspomnianej produkcji.

Niestety, na razie strona boryka się z problemami. Sam, próbując odebrać prezent, musiałem kilkukrotnie próbować się zalogować, a za każdym razem wyskakiwał mi inny komunikat.

Przenieś się do świata snów i przeżyj powietrzną przygodę jako NiGHTS w remake’u klasycznej gry na Saturna. Zbieraj Ideya (kolorowe kule), zdobywaj punkty i walcz z bossami, aby pomóc Elliotowi i Claris uratować Nightopię przed Wizemanem Złoczyńcą. – czytamy w opisie gry

W razie czego tytuł dysponuje swoją kartą na Steam, gdzie znajdziecie o nim więcej informacji.

Źródło: Twitter