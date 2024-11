Nowa gra za darmo na Steam z genialnym pomysłem. Już możecie grać

Gry za darmo to temat szeroki i głęboki. Wiele tytułów pozostawia sporo do życzenia, bo często mówimy zwyczajnie o niskobudżetowych produkcjach, mających potencjalnie trafić tylko do garstki fanów danego gatunku lub pomysłu. Gra ma jednak szanse na sukces, a to wszystko dzięki tylko jednemu pomysłowi.

ROSE to nowa gra za darmo na Steam

ROSE to przede wszystkim produkcja idealna dla fanów FPS-ów przepełnionych dynamiczną akcją. Pod tym względem niejako kojarzyć się może z boomer shooterami, choć tak naprawdę stanowi jak najbardziej współczesne połączenie strzelania z roguelike’iem. W istocie jest to shooter w klimacie horroru, będący tak naprawdę strzelanką arenową.

Gracze trafią na generowane losowo areny, na których przyjdzie im walczyć z kolejnymi falami wrogów. Nie liczcie więc na głęboką i wciągającą fabułę, bo tu po prostu nie o to chodzi. Zamiast tego dostajemy jednak ciekawy pomysł, które może przynieść dziełu studia Zakroutil wielu fanów. Rozgrywka polega nie tylko na strzelaniu, ale i na ulepszaniu naszej postaci i wyposażenia. A dokonamy tego… poświęcając części własnego ciała.

Ja wiem, że nie jest to szczególnie nowa koncepcja, ale nadal świeża i wyjątkowo atrakcyjna. Każda runda będzie więc wyglądała zupełnie inaczej, oferując odmienne podejście do rozgrywki.

ROSE to brutalna strzelanka arenowa typu rogue-lite, w której poświęcasz swoje części ciała, aby robić postępy i zdobywać nowe bronie i umiejętności. Zabij fale potwornych wrogów i pokonaj tytanicznych bossów na losowych arenach lub zgiń, próbując! – czytamy w opisie gry

ROSE dostępne jest w formule free-to-play, czyli za grę nie trzeba nic płacić.

