Jeśli stawiacie na klimat, nową grę za darmo na Steam musicie ograć

Na Steamie zadebiutowała kolejna darmowa produkcja! Tym razem to Living Pipes, czyli klimatyczna gra eksploracyjna z elementami horroru i zagadek logicznych. Za projekt odpowiadają studenci Ringling College of Art and Design, ale nie daj się zwieść, to nie jest szkolna wydmuszka, tylko pełnoprawny, mroczny tytuł z zaskakującą atmosferą i ciekawym pomysłem.

Gra za darmo o żywych rurach

Wcielasz się w technika, który został zatrudniony do naprawy tajemniczego budynku. Kasa za zlecenie jest podejrzanie dobra, ale skoro płacą to robisz robotę. Przynajmniej do czasu. Bo im głębiej wchodzisz w opustoszałe korytarze i rozpadające się pokoje, tym bardziej otoczenie zaczyna przypominać koszmar z pogranicza techno-horroru i psychodelicznego snu.

W Living Pipes nie biegasz z bronią, tylko ze skanerem i narzędziami. Twoje zadania są czysto techniczne: naprawić prąd, załatać nieszczelne rury, przywrócić połączenia sieciowe. Tylko że im dalej w las, tym mniej to wszystko przypomina zwykłą naprawę, a coraz bardziej zderzenie z nieznanym bytem, który zaczyna ci się wyraźnie sprzeciwiać.

Gra wykorzystuje Unreal Engine 5, więc nawet w swoim studenckim formacie robi bardzo dobre wrażenie wizualne. Oświetlenie, detale otoczenia i uczucie osamotnienia są świetnie zgrane. Fabułę odkrywasz poprzez dokumenty, nagrania i ukryte detale. Do tego dochodzą zagadki przestrzenne i logiczne, które są ściśle powiązane z funkcjonowaniem budynku.

Living Pipes dostępne jest całkowicie za darmo na Steamie i nie zawiera mikropłatności. Jeśli szukasz krótkiej, ale intensywnej przygody z dreszczykiem i dobrze napisanym mystery w tle, warto sprawdzić. Może się okazać, że to jedna z ciekawszych darmówek ostatnich tygodni.

Źródło: Steam