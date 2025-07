Wyciekły nowe darmówki od Epica. Tymczasem macie ostatnią szansę na aktualny zestaw

W czwartki Epic Games Store nie bierze jeńców. Dziś możesz dodać do biblioteki aż trzy darmowe tytuły, ale trzeba działać z głową. Jedna z produkcji zniknie już o 17:00. Co więcej, do sieci trafił świeży przeciek, który zdradza, jakie gry odbierzemy już w przyszłym tygodniu. Brzmi jak idealny moment, żeby zapolować na coś nowego bez wydawania ani grosza.

Dwie kolejne gry za darmo po 17:00 i przeciek na 10 lipca

Na start przypomnienie: do godziny 17:00 możesz zgarnąć Sable. To piękna, klimatyczna przygodówka, która przenosi nas na pustynne bezdroża w stylu Moebiusa. Przemierzanie wydm, odkrywanie starożytnych ruin i minimalistyczna opowieść – wszystko to bez walki, za to z dużą porcją spokoju. Jeśli szukasz chillowej gry na wieczór, lepiej się pośpiesz. Na marginesie możecie również zdobyć Cultist Simulator w wersji na urządzenia mobilne.

Zaraz po 17:00 wskoczą dwie nowe darmówki: Backpack Hero i Figment. Pierwsza to świetny mix roguelike’a z zarządzaniem ekwipunkiem, nie tylko walczysz i rozwijasz postać, ale też kombinujesz, jak najlepiej poukładać rzeczy w plecaku, by wycisnąć z nich maksimum. Gracze na Steamie wystawili jej bardzo pozytywne oceny (86%), więc zdecydowanie warto sprawdzić.

Drugi tytuł, czyli Figment, to bardziej baśniowa opowieść. To przygodowa gra akcji z surrealistyczną oprawą, muzyką i humorem. Wcielasz się w głos odwagi i przemierzasz umysł pogrążony w chaosie. Choć premiera miała miejsce w 2017 roku, a gra wciąż robi wrażenie swoim stylem i klimatem (na Steamie 87% pozytywnych opinii).

Jakby tego było mało, do sieci trafił przeciek od użytkownika Shiro, który regularnie trafia w dziesiątkę. Wynika z niego, że od 10 lipca do konta przypiszemy Sky Racket oraz Figment 2: Creed Valley. Pierwszy tytuł to zwariowane połączenie shoot ’em upa i arkanoida, a drugi to kontynuacja dzisiejszego prezentu.

Źródło: Epic Games Store / MyDealz