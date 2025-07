Ta darmowa gra na Steam rządzi. W 10 minut od premiery przyciągnęła 50 tys. graczy

Nie minęło nawet dziesięć minut od premiery, a Mecha Break już zameldowało się w gronie hitów. Darmowy mech shooter od Amazing Seasun z miejsca zgarnął tłumy i trudno się dziwić, to przecież mieszanka Titanfalla, Armored Core 6 i Overwatcha, w której sterujemy potężnymi machinami, naparzając się w trzech różnych trybach. Gra jest dostępna za darmo na Steamie, więc jeśli kochasz wielkie roboty, to właśnie nadszedł czas, by wsiąść do kokpitu.

Ta gra za darmo ma walki mechów, które naprawdę robią wrażenie

W Mecha Break stajesz do boju jako pilot jednego z tzw. Strikerów – potężnych maszyn bojowych o różnych klasach. Do wyboru są mechy szturmowe, wsparcia, snajperskie, zwiadowcze i walki wręcz. Każdy ma inne uzbrojenie, umiejętności i styl walki. Możesz siać spustoszenie rakietami, ciąć przeciwników świetlnym mieczem albo masakrować ich toporem. Tryby gry to klasyczny Deathmatch 3v3, taktyczny 6v6 Hero Shooter oraz PvPvE z elementami ekstrakcji. W tym ostatnim wbijasz się z ekipą na wyspę i walczysz z innymi graczami oraz potworami o surowce i przetrwanie.

Do tego dochodzi ogromna personalizacja. Każdy mech i pilot może wyglądać zupełnie inaczej, od malowań i naklejek po akcesoria i stroje. W bazie gracza (czyli w hangarze S.H.A.D.O.W.) odkrywasz fabułę i poznajesz pilotów z własnymi historiami. Gra ma już startowy sezon zerowy, wyzwania z nagrodami, darmowe skórki i walutę do zdobycia za aktywność.

Choć nie brakuje klasycznych mechanik free-to-play, jak dzienne logowania czy „misyjne tokeny”, to sam rdzeń rozgrywki robi naprawdę solidne wrażenie. To szybka, dynamiczna i przede wszystkim efektowna strzelanka z mechami, jakiej dawno nie było.

Źródło: PC Gamer / Steam