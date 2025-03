Zostało tylko kilka godzin do odebrania. Limitowana gra na premierę do zdobycia na Steam

Wczoraj pisaliśmy o ciekawym pomyśle deweloperów odpowiedzialnych za niezależne Party Club. Tytuł bardzo mocno przypominający uwielbiane Overcooked zgarniecie bez żadnych opłat z okazji jego premiery. Oferta nie trwa wiecznie, a jest mocno limitowana. Na szczęście nie ogranicza Was liczba sztuk czy kodów, a jedynie czas. Warto więc zawczasu ją odebrać, aby później nie żałować.

Gra za darmo dostępna tylko przez kilka godzin

Party Club jest kooperacyjną przygodą dla maksymalnie 4 graczy, z mechanikami rodem z Overcooked, lecz w głównej roli są zwierzęta. Wcielamy się więc w zwierzęcych kucharzy, którzy muszą wspólnie przygotowywać posiłki dla gości naszej restauracji. Kluczowe jest sensowne ustawianie gości, serwowanie ich zamówień w odpowiednim czasie i opanowanie całego, narastającego chaosu.

Aby przypisać grę do swojego konta na platformie wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Macie mało czasu, bo premierowa oferta na darmową grę obowiązuje tylko do dziś (18 marca), do godziny 16:00. Zdobyta w ten sposób pozycja na zawsze pozostanie na Waszym koncie, ale trzeba zdążyć z czasem. To oczywiście nie wszystkie ciekawe, aktualnie dostępne oferty. Warto zwrócić uwagę na propozycję na itch.io lub inne gry na Steam.

Źródło: Steam