Polska gra Żmij Wyvern za darmo przez ograniczony czas. Wybierzcie się do zamku na Mazowszu

Polacy nie gęsi, swoje rozdawnictwa mają. Tym razem prezent możecie odebrać na platformie itch.io. Wyjaśniamy, jak to zrobić i czego spodziewać się po tym niewielkim projekcie.

Gra za darmo od polskiego twórcy

Żmij Wyvern to mało znana polska gra niezależna skupiona wokół Zamku z Czersku. Wcielimy się w tajemniczego podróżnika poszukującego prawdy o jednej z tamtejszych legend dotyczących Żmija. Deweloper zadbał o polskie napisy i dźwięk, więc jest bardzo swojsko.

Tajemniczy podróżnik poszukuje prawdy o legendarnym Żmiju z czerskiego zamku. Oparte na faktach (oczywiście bardzo luźno ;)) Poczuj słowiańską atmosferę XVI w. Mazowsza. – czytamy w opisie gry

Na stronie itch.io możemy obecnie przypisać do konta ten produkt zupełnie za darmo. Normalnie nie kosztuje wiele, bo zaledwie 1 euro. Chętni i tak mogą zapłacić twórcy dowolną kwotę, jeśli tylko zapragną go wesprzeć.

Aby zdobyć grę za darmo, najpierw należy zalogować się na swoje konto itch.io. Jeśli go nie macie, założycie je bezpłatnie. Później udajemy się na podaną wyżej stronę i klikamy „Pobierz lub przypisz do konta”. Później „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”, a na końcu „Claim game”. Znajdziecie ją w swojej cyfrowej bibliotece albo pobierzecie pliki od razu.

Źródło: itch.io