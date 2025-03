Dzisiaj na Steam premiera gry za darmo z napadami

Dzisiaj na Steam mieliśmy premierę gry Robbery Day, która kierowana jest do fanów dynamicznych strzelanek. To kolejna polecana nowość free to play, o której wspominamy w ostatnich godzinach. Tutaj znajdziecie wszystkie świeżutkie gry za darmo, a jest tego naprawdę sporo, więc z pewnością coś sobie wybierzecie. Warto również spojrzeć na 40 najlepszych bezpłatnych gier tego miesiąca.

Robbery Day – premiera gry za darmo na Steam

Odpalając Robbery Day wcielimy się w jednego z trzech bandytów. Każda postać posiada dwa rodzaje broni, zatem nadaje się do różnych sytuacji taktycznych. Rozgrywka łączy dynamiczne strzelaniny i napady. Będziemy rabować nie tylko banki, lecz również sklepy jubilerskie, a na dokładkę zajmiemy się biznesem narkotykowym.

Robbery Day – pobierz grę za darmo na Steam

Gra jest pierwszoosobową kryminalną strzelanką akcji z trzema głównymi lokacjami: Bank, Jubiler i Laboratorium Mety. Gracz wciela się w rolę przestępcy, dokonującego napadów, walczącego z policją i gotującego metamfetaminę na sprzedaż. Każda lokacja ma swoją własną mechanikę. Steam

Z uwagi na to, że to świeża premiera niezależna, na Steam za wiele się o niej nie dowiemy. Czy warto pobrać i zagrać? Cóż, nic to nie kosztuje, więc chętni mogą sięgnąć po ten tytuł za free i samemu się przekonać.

Źródło: Steam