Gra za darmo dla fanów DOOM. Nowy FPS na Steam z piekła rodem

Sporo dzisiaj tych gier za darmo, a po polecanym świetnym horrorze Backrooms: Found Footage znaleźliśmy coś jeszcze, co może nam umilić oczekiwanie na Halloween. Tutaj też obserwujemy akcję z oczu postaci, lecz zamiast klimatu grozy mamy FPS-a, który wykłada kawę na ławę. W nowej strzelance nie musimy czuć, że ktoś nas obserwuje, tylko pruć ołowiem do demonów i przedzierać się prze piekło. Takie jest Cemetery Warrior 6, czyli gra za darmo, która czeka do pobrania na Steam.

Cemetery Warrior 6. Gra za darmo z dużą dawką akcji i Heavy Metalu

Odpalając Cemetery Warrior 6 podpalimy piekło, wcielając się w demona Zexusa. Kiedy władca podziemi został zamordowany, sam Bóg zaproponował Zexusowi zajęcie jego miejsca, aby przywrócić równowagę między niebem a piekłem. Nasz bohater odmówił, czym zesłał na siebie boży gniew i obietnicę “końca wszystkiego”. Żeby zapobiec ostatecznej pustce, musimy pokonać pięciu piekielnych Lordów.

W Cemetery Warrior 6 rozprawimy się z wrogami używając demonicznych zdolności – takich jak przyśpieszenie oraz zianie ogniem. Skorzystamy również z potencjału broni palnej i chwycimy np. za strzelbę, granatnik czy karabin maszynowy. Gra składa się z 20 poziomów, podczas których odwiedzimy lochy, złote jaskinie oraz piekielny labirynt.

Jak wspomnieliśmy, czekają na nas również bossowie w postaci pięciu Lordów. Żeby ich pokonać, musimy po każdym etapie ulepszać swoje zdolności, aby stać się najsilniejszym z demonów. Inaczej pójdziemy do piachu.

Źródło: Steam