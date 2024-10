Zimowy survival za darmo na Steam do zgarnięcia. Niedługo będzie płatny

No niestety, tym razem chyba nie wyszło. I być może chęć twórców do przejścia na model premium z dystrybucji free-to-play jest jakimś sposobem na wywołanie zainteresowania ich produkcją. Ta niestety zgarnia koszmarne opinie w komentarzach, a i pierwszy rzut oka na screeny w zasadzie nie budzi większych nadziei. Misie polarne i pingwiny w tej samej krainie? Tygrysy wielkości słoni? Nie no, litości!

Z dziennikarskiego obowiązku spieszę donieść, że gra nie będzie już darmowa. Zazwyczaj piszemy o tytułach, które są warte uwagi, niezależnie od tego, czy mowa o hitach z wyższych segmentów cenowych, czy o niedostrzeżonych tytułach indie. Teraz robię wyjątek, bo choć tytuł zgarnia negatywne opinie ze strony graczy, zaraz trzeba będzie płacić. Poza tym Ice World wspiera kooperację, więc może okaże się, że to idealna produkcja do pośmiania się ze znajomymi.

“Zamieć przyniosła długą zimę, a ludzkość znalazła się na skraju zagłady. Musiałeś stawić czoła dzikim bestiom, wydobywać lód i śnieg, aby zbudować bazę i przetrwać w zimnej apokalipsie” – wygrażają twórcy w opisie produkcji.

Warto pamiętać, że to nadal wczesny dostęp, a debiut był stosunkowo niedawno. Nie liczę na to, ale zawsze istnieje szansa, że gra dostanie szereg usprawnień i będzie lepsza. A wtedy ci, którzy jej nie zgarnęli za darmo, będą żałować!

Przynajmniej to mogę sobie powtarzać…

Źródło: Reddit