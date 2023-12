Tajemnicza gra za darmo i rozpoczęcie Holiday Sale 2023 w Epic Games Store

Mamy dla Was świeżutkie wieści dotyczące kolejnej akcji organizowanej przez Epic Games Store. Oficjalne i pewne jest to, że już 13 grudnia o godzinie 17:00 pojawi się nowa gra za darmo do pobrania. Jaka? Póki co na stronie sklepu pokazano tajemniczą grafikę i nic więcej.

Jednak jak wielu oczekuje, tajemnicza gra z 13 grudnia ma rozpocząć wielkie wydarzenie końca tego roku, czyli Holiday Sale 2023. Przecieki na ten temat pojawiły się na forum Reddit, gdzie ktoś wyszperał treść komunikatu, który rzekomo dostają partnerzy sklepu. Z treści wiadomości możemy dowiedzieć się nie tylko, kiedy rozpocznie się Świąteczna Wyprzedaż, lecz również ile dni potrwa. Poza tym w komunikacie jest mowa o powrocie kuponu rabatowego.

Holiday Sale 2023 w Epic Games Store. Co ujawnia przeciek?

Przeciek wskazuje, że Świąteczna Wyprzedaż rozpocznie się 13 grudnia i potrwa 28 dni. Koniec akcji jest rzekomo planowany na 10 stycznia 2024 roku. Gracze skorzystają w tym czasie z wielu promocji oraz otrzymają kupon Epic, dzięki któremu zrobią zakupy taniej o 33 procent.

Zapewne jak rok temu, sklep zaoferuje w trakcie wyprzedaży więcej gier za darmo niż zazwyczaj. Tajemniczy tytuł z 13 grudnia będzie pierwszą niespodzianką. Przypominam, że podczas świątecznej akcji w 2022 roku mogliśmy odebrać aż 15 gier za darmo. Były wśród nich mniejsze gry niezależne oraz „grubsze” pozycje, jak Metro Last Light Redux, Death Stranding czy Dishonored Definitive Edition. Dlatego tak bardzo czekamy na oficjalne ogłoszenie tegorocznej akcji oraz liczymy na równie świetne „darmoszki”.