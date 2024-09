Kolejna część serii RPG-ów do zgarnięcia za darmo od Microsoftu

Bohater Królestwa: Zagubione Opowieści 1 to kolejna gra za darmo, którą każdy może odebrać na platformę PC dzięki Microsoft Store. Polecam jednak się pospieszyć.

Nowiutki prezent dostępny na Microsoft Store to już czwarta w kolejności część popularnej wśród elitarnego grona fanów staroszkolnych RPG-ów odsłona serii Hero of the Kingdom, czyli Bohater Królestwa.

Kolejne Hero of the Kingdom, czyli nowa gra za darmo

W sumie wszyscy moglibyśmy się tego spodziewać. Niezależne studio Lonely Troops od jakiegoś czasu oferuje sporo swoich tytułów zupełnie za darmo, o ile tylko gracze zdążą odebrać je w terminie. Wcześniej mogliśmy odebrać wszystkie trzy części cyklu Hero of the Kingdom – pierwszą, drugą i “trójkę”. Teraz znów wracamy do popularnego wśród fanów gier indie cyklu, lecz tym razem dostajemy prequel.

Jest to względnie mało wymagające, niezwykle klimatyczne i pomysłowe RPG, które stawia na zdecydowanie “spokojniejszą” rozgrywkę. Mnóstwo czasu poświęcimy na eksplorację świata i poznawanie jego mieszkańców. Kluczowym elementem jest również zbieranie wyposażenia i surowców. Między tym wszystkim wdamy się w niejedną potyczkę z wrogimi stworami.

Podróżując dookoła świata docierasz do miasta, które właśnie doświadczyło ataku smoka. Nikt nie wie, skąd pochodzi ta straszna bestia. Podczas gdy ludzie żyją w strachu, mały chłopiec, sierota imieniem Brent, marzy o heroicznych czynach, które przyniosą mu uznanie. Pragnienie sprawiedliwości prowadzi cię do wspólnej wyprawy wraz z Brentem. Musisz ruszyć prosto na niebezpieczne pustkowia, znaleźć smoka i stoczyć największą bitwę twojego życia. Twoja heroiczna odwaga i twoje umiejętności ocalą miasto od zła. – czytamy w opisie fabuły

Gra na Microsoft Store dostępna jest za darmo przez tydzień. Polecam więc odebrać ją od razu, gdy tylko będziecie mieć chwilę na kilka kliknięć. Wymagane jest konto Microsoft.

