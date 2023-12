Nowa gra za darmo przez ograniczony czas. Mróz, śnieg i wola przetrwania

Nowa gra za darmo rozdawana jest przez GOG-a. Serwis tym razem oferuje South of the Circle, czyli narracyjną przygodówkę o życiowych wyborach.

GOG nadal rozdaje gry za darmo, choć może nie tak często jak Epic Games (który ponoć szykuje spory hicior). Niemniej parę tytułów na GOG-u okazało się naprawdę wartych uwagi, szczególnie jeżeli jesteście fanami indyczej niszy. Kolejna oferta raczej nie odstępuje od tej reguły, ale ze względu na silne postawienie na fabułę, być może przekona do siebie większą liczbę odbiorców. Mimo wszystko nadal warto przypisać ją do konta.

Nowa gra za darmo na GOG

Przyznam, że fabularne tło zarysowane na karcie produkcji brzmi bardzo dumnie. Twórcom udało się zyskać moje zainteresowanie, więc może odbiorę w końcu tytuł, w który faktycznie zagram? Mam taką nadzieję, ale nie będę zbytnio przedłużał. Nowa gra za darmo to South of the Circle. Poniżej jej opis.

South of the Circle to emocjonalne, narracyjne doświadczenie z wielowarstwową, filmową historią. Manewrująca między teraźniejszością i przeszłością fabuła traktuje o pogoni za karierą i prawdziwą miłością oraz stawia pytania o konsekwencje życiowych wyborów. Gracz wciela się w Petera, wykładowcę akademickiego, który rozbija się samolotem na Antarktyce w okresie zimnej wojny. Poszukując ratunku, bohater rozpamiętuje swoją przeszłość, gdy presja władzy i własne aspiracje doprowadziły go do kryzysu, z którego stara się teraz wydostać. Romans między Peterem i poznaną na uniwersytecie Clarą pozwala mu zrozumieć wagę złożonych po drodze obietnic. A niektóre z nich, tak jak wspomnienie dzieciństwa, zostają z nami na zawsze. – opisują twórcy

Brzmi naprawdę ciekawie, nie tylko ze względu na osadzenie akcji w trakcie zimnej wojny. Gra dosłownie traktuje „zimno”, bo trafimy na lodowe pustkowie w klimacie The Long Dark. Tym razem aspekt przetrwania nie jest jednak aż tak silnie zaakcentowany w mechanikach rozgrywki. Wszystko skupia się na fabule i naszych własnych wyborach.

Jak ją zyskać bez opłat? Udajcie się pod ten adres, zalogujcie na konto i po prostu kliknijcie „Zdobądź za darmo”, po czym na następnej stronie „Tak, odbierz za darmo”. To tyle! Oferta obowiązuje do 5 stycznia 2024 roku do godziny 23:59.