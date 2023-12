Epic Games Store szykuje potężny prezent. Wielki hicior za darmo?

Epic Games Store może z przytupem rozpocząć nowy rok dla graczy. Przypomnę tylko, że codziennie można odbierać nowe gry za darmo w formie prezentów dla graczy. Jak na razie jest naprawdę nieźle – mogliśmy odebrać GhostWire: Tokyo czy The Outer Worlds w ulepszonej edycji. Ostatnio jednak firma rozdaje praktycznie same indyki. Wszyscy więc liczą, że 31 grudnia, w ostatni dzień bieżącego roku, dostaniemy coś znacznie większego.

Marvel’s Guardians of the Galaxy jako noworoczna gra za darmo?

I być może mają rację, bo znany i wiarygodny leaker billbil-kun zdecydował się ujawnić przedwcześnie ostatnią darmówkę. Nie są to jednak pewne informacje, a wyłącznie jego własne domysły. Na dealabs zaktualizował swoje predykcje, usuwając z nich domniemane Celeste. Jego zdaniem popularny indyk nie będzie oferowany w ramach świątecznego rozdawnictwa.

Nadeszła ważna aktualizacja. Po pierwsze, Celeste, które według naszych przewidywań będzie darmowe 2 stycznia 2024 roku z zaledwie 30% szansą, prawdopodobnie nie będzie darmowe w okresie świątecznym. Po drugie, i co najważniejsze, wśród pozostałych darmowych gier prawdopodobnie znajdzie się gra AAA. – informuje leaker

Jaka to gra AAA? Otóż może chodzić o Marvel’s Guardians of the Galaxy, czyli bardzo ciepło przyjętą przez graczy i krytyków (aczkolwiek nie aż tak popularną przez wcześniejszą porażkę Avengers) przygodową grę akcji z tytułowymi Strażnikami Galaktyki. Zdaniem leakera szanse na to, iż to właśnie ten tytuł zakończy ten rok wynoszą około 60%. Nie jest więc to jakoś specjalnie dużo, ale więcej niż połowa. Trzymajmy kciuki, że tak będzie!