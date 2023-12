Kolejna gra za darmo. Bierzcie, póki jest, bo czasu niewiele

Do jeszcze niedawna można było przypisać do konta GOG bez żadnych opłat Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager. Pisaliśmy jednak też, że czasu nie było wiele, bo niebawem kolejna gra zastąpi ofertę czasowych darmówek. Tak się właśnie stało. Teraz gracze znów muszą się spieszyć, aby zdążyć przypisać Lost Ruins.

Ceniona przez graczy gra za darmo na GOG

Tytuł być może wiele Wam nie mówi i wcale to nie dziwi. Jest to raczej niszowa indycza metroidvania, którą jednak fani gatunku nie powinni gardzić. Mowa o bardzo urokliwej graficznie pozycji, która zabiera nas do wyjątkowego i mrocznego świata. Jako mała dziewczynka, która budzi się w dziwnym wymiarze, musimy walczyć z potworami i pokonywać przeszkody, aby tylko odnaleźć drogę do domu. Brzmi dość klasycznie, ale użytkownicy Steam bardzo chwalą tę pozycję.

Powyższy link przeniesie Was do strony gry w sklepie. Następnie należy kliknąć „Zdobądź za darmo” (oczywiście trzeba być zalogowanym). Zostaniemy przeniesieni na stronę główną, gdzie wystarczy tylko dopisać produkt do konta. Nie trzeba nic płacić i grać możemy w zasadzie od razu. Oferta obowiązuje do 21 grudnia do godziny 15:00, więc polecam się pospieszyć!