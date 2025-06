Ten darmowy FPS ucieszy fanów staroszkolnych klimatów i klasycznej rozgrywki

Nowa gra za darmo na Steam! FSKN to thriller akcji o walce z narkotykowym podziemiem. Strzelanina, przemytnicy, akcja jak z kina sensacyjnego.

Jeśli lubisz klimaty szpiegowsko-policyjne z nutą realizmu, to najnowsza darmówka na Steamie może Cię zainteresować. FSKN to nowa gra akcji, która właśnie trafiła do oferty platformy Valve. Produkcja stawia na szybkie tempo, realistyczne uzbrojenie i historię inspirowaną rzeczywistymi wydarzeniami.

Gra za darmo o walce z mafią

Gracz wciela się w agenta działającego pod przykrywką, który przekazuje służbom FSKN informacje o nadchodzącej dostawie narkotyków przez wybrzeże Pacyfiku. Wszystko rozgrywa się w pobliżu opuszczonego łagru, gdzie przestępcy planują rozprowadzenie narkotyków po całym kraju. Brzmi jak fabuła filmu sensacyjnego? Takie jest też tempo rozgrywki. Twórcy obiecują intensywne misje i pełną akcji narrację.

Na tym jednak nie koniec, bo gra zawiera też darmowe rozszerzenie zatytułowane Old Fort. Podczas operacji w Europie zostaje porwany agent, a my musimy odbić go z rąk gangsterów osiadłych w starym forcie pełnym niebezpieczeństw.

FSKN oferuje pełne 3D, różnorodne lokacje i uzbrojenie oparte na autentycznych modelach. Choć zdecydowanie nie wygląda jak produkcja AAA, nadrabia klimatem i bezpardonowym podejściem do trudnych tematów społecznych. W końcu walka z narkotykami to temat dość rzadko obecny w grach, a tu stanowi trzon opowieści.

Jeśli jesteś fanem brutalnych sensacji i szukasz czegoś nietypowego na wieczór, a przy okazji nie chcesz wydawać złotówki, FSKN czeka już teraz za darmo na Steam.

