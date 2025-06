Zupełnie nowa sportowa gra za darmo na Steam, PS Store i Xbox Store

Maximum Football to najnowsza propozycja dla fanów footballu amerykańskiego, którzy mają ochotę na więcej swobody i głębsze zarządzanie drużyną. Produkcja trafiła właśnie do graczy na PC (Steam), PlayStation oraz Xbox. Co najważniejsze, jest dostępna całkowicie za darmo. Twórcy podkreślają, że to dopiero początek i kolejne aktualizacje będą rozwijały projekt we współpracy ze społecznością.

Gra za darmo dla fanów footballu

Na graczy czeka autentyczna rozgrywka zbudowana na silniku Unreal Engine 5, która stawia na fizykę, realizm i głęboką personalizację. Maximum Football pozwala dostosować niemal każdy element – od logotypów drużyn, przez stroje, aż po indywidualne atrybuty zawodników. Na tym jednak nie koniec, bo można też projektować zagrywki i formacje, a następnie testować je w boju – offline lub online.

Tryb College Dynasty to z kolei idealna opcja dla tych, którzy lubią budować coś długofalowego. Rekrutowanie talentów, rozwijanie ich umiejętności i prowadzenie zespołu do mistrzostwa rozgrywa się tu na wielu poziomach, od czysto sportowych po menadżerskie. Fani Football Managera mogą poczuć się jak w domu, tyle że na boisku z jankeskimi zasadami.

Nie brakuje również opcji dla graczy nastawionych na rywalizację. Maximum Football wspiera lokalny multiplayer oraz pojedynki online 1v1. Ci, którzy wolą skupić się na strategii, mogą wejść w buty trenera i sterować meczami wyłącznie zza linii bocznej.

Na ten moment gra posiada system opcjonalnej waluty Max Stacks, ale podstawowa zawartość jest w pełni dostępna bez opłat. Tytuł rozwija się dynamicznie i bazuje na feedbacku graczy. A więc ci, którzy zdecydują się wskoczyć do rozgrywki teraz, mogą mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądał Maximum Football za kilka miesięcy.

