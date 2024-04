Gra na Steam za darmo do odebrania pozwoli Wam spełnić marzenia i zostać streamerem

Dobra, dobra, żartuję! Może nie każdy ma takie marzenie, ale jeśli akurat chcielibyście się przekonać, jak to jest być streamerem, ta gra za darmo Wam to ułatwi.

Kolejna gra za darmo oferowana jest przez nieodżałowane Fanatical, które ponownie kusi ciekawą produkcją przez limitowany czas. Po odebraniu, tytuł pozostanie na Waszym koncie na zawsze, ale musicie się pospieszyć!

Gra za darmo na Fanatical, czyli symulator streamera

Streamerzy i streamerki to czasami wręcz oddzielny gatunek człowieka. Dla sławy wiele osób zrobi wszystko, w tym rzeczy, o których części z nas pewnie nigdy się nie śniło. Jeśli sami chcielibyście poczuć na sobie wzrok całego świata, możecie to zrobić. I nie trzeba nawet odpalać kanału na Twitchu. Wystarczy zainstalować tę grę.

Nowa gra za darmo to Streamer Life Simulator, czyli tytuł, który na Steam zdobył “w większości pozytywne” recenzje (79% pozytywnych głosów). No, nie będę ukrywał – gra jest szpetna. To jedynie jedna strona medalu. Druga oferuje rzekomo “rozbudowaną” symulację życia streamera. Będziemy grać, zbierać widzów i ulepszać sprzęt. Wykonywać dodatkowe prace, zarabiać pieniądze i kupować zwierzęta. Do tego wszystkiego możliwość przeprowadzki tam, gdzie internet jest lepszy i marzenia mogą zostać spełnione!

Aby przypisać do konta tytuł, potrzebne jest nam aktywne konto Fanatical. Nie trzeba za nie nic płacić, wystarczy jedynie się zarejestrować. Oferta obowiązuje przez kolejne 6 dni lub do wyczerpania zapasów. Polecam więc się pospieszyć. Grę odbierzemy w formie kodu na Steam.

Źródło: Fanatical