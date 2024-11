“Przytłaczająco pozytywnie” oceniana gra za darmo już dzisiaj. Zgarnijcie poprzedni gratis

Nadszedł kolejny czwartek, więc znów powracamy do tematu gratisów od Epic Games. Nowa darmówką stanie się dostępna do odebrania już dzisiaj, o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Gra za darmo od Epica, czyli co konkretnie?

Beholder to niecodzienny symulator życia w totalitarnym państwie rodem z Roku 1984 Orwella. Wcielamy się we właściciela kamienicy, który zmuszony zostaje do podsłuchiwania swoich najemców. Dążymy do namierzenia spisku mogącego zagrozić ustrojowi, ale nie wszystko wydaje się takie, jakie jest naprawdę. To bardzo dobry indyk, nie tylko dla fanów tego typu pozycji. Zagrajcie, a sami się przekonacie.

Powyższe stanowi jedynie przypomnienie, że ostatnia darmówka z ubiegłego tygodnia nadal jest dostępna na EGS. Dziś, równo o godzinie 17:00 czasu polskiego, oferta zmieni się na nową. I będzie to coś potencjalnie jeszcze lepszego, bo mówimy o niezwykle ciepło przyjętym przez graczy Brotato. Tytuł ten, w istocie stanowiący dość prosty top-down shooter utrzymany w ramach gatunku roguelike zgarnął przecież “przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam.

To jednak nie koniec gier za darmo. Obecnie gracze mogą bez żadnych opłat zgarnąć fantastyczne Breathedge od Fanatical, nadal dobre Dark Sector na Steam lub szereg świetnych tytułów w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming.

Źródło: Epic Games Store