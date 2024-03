Mówimy o grze bardzo podobnego do dość mieszanie przyjętego Starfielda, choć bliżej jej do Fallouta! Nowa gra za darmo w Epic Games Store wyciekła.

Co za tydzień w Epic Games Store? Nie musimy już rwać sobie włosów z głowy, bo odpowiedź “wyciekła” przedwcześnie. Podkreślam jednak, że nadal mowa o nieoficjalnych informacjach, także wiele może się zmienić. Odpowiada jednak za nie bardzo zaufane źródło.

Nowa gra za darmo w Epic Games Store to kosmiczne RPG

Billbil-kun to uznany leaker, który skupia się na przedwczesnym ujawnianiu nowych gier za darmo lub tych dostępnych w ramach abonamentów. Na dealabs pokusił się o zapowiedź nowych darmówek, które zgarniemy z Epic Games Store. A w zasadzie jednej, ale za to jakiej! Mowa o bardzo dobrej pozycji, która przemówi szczególnie dla tych, którzy nie są zadowoleni ze Starfield.

Mowa o The Outer Worlds i to w wersji Spacer’s Choice Edition, która zawiera w sobie wszystkie do tej pory wydane dodatki i rozszerzenia, w tym te fabularne. Ponadto twórcy zadbali o lekki remaster graficzny, a także upłynnioną wydajność, przez co tytuł nie powinien sprawiać już takich problemów na nieco starszych PeCetach. Słowem: wiele dobrego w jednym. Sam przyznam, że The Outer Worlds szczególnie mnie nie porwało, ale to nadal świetne RPG w klimacie Fallouta, jednak w wydaniu międzygwiezdnym.

🚨 GIVEAWAY PREVIEW 🚨



Here is the next giveaway from Epic Games Store



⌛️ Apr 4th – 11th, 2024 (4PM UTC)#EGS #WeeklyFreeGames #FreeGameshttps://t.co/5X3TnyQ8h5 — billbil-kun (@billbil_kun) March 27, 2024

Gra w wersji na Steam obecnie kosztuje aż 259 zł, także możliwość jej darmowego odebrania brzmi wręcz zbyt dobrze. Mimo wszystko billbil-kun to znany i wiarygodny informator, który rzadko się myli. Jeśli tylko Epic Games Store nie zmieni planów, szykuje się prawdziwa gratka!

Przypomnę, że do dzisiaj, do godziny 17:00 nadal możecie odebrać za darmo Call of the Wild: The Angler oraz Invincible Presents: Atom Eve. Od dziś oferta zmieni się na urocze Islets, aby potem, od 4 kwietnia, przybrać postać The Outer Worlds.

Jakby kto pytał – tak, wiemy że to kosmiczne RPG było dostępne już wcześniej, ale jeśli ktoś nie zdążył, to będzie miał teraz świetną okazję to naprawić!

