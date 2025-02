Dwie gry za darmo. Wiemy, co dostaniemy już dzisiaj

Jeśli śledzicie program darmowego rozdawania gier na platformie Epic Games Store, zapewne wiecie, że już dzisiaj o godzinie 17:00 wystartuje nowa oferta. Tym samym macie ostatni moment na zgarnięcie ostatnich prezentów. A są to dwie, warte uwagi produkcje, choć zdecydowanie nie reprezentujące jakości gier AAA. Mimo wszystko – warto je zdobyć, aby później nie żałować.

Gry za darmo dostępne na Epic Games Store:

Pierwszy tytuł to przepiękna, niezwykle spokojna gra eksploracyjna. Beyond Blue zabierze nas na podwodną wyprawę celem poznania tego unikatowego świata podmorskich stworzeń i roślin. Gra w sam raz na odpoczynek od większych, absorbujących tytułów. Za darmo zgarniecie również udaną strategię wzorującą się mocną na serii Civilization, czyli Humankind.

Jeśli to dla Was za mało, z radością donoszę, iż już dziś po godzinie 17:00 dostępne będą nowe „gratisy”. Epic Games nie chce trzymać nas w niepewności, więc potwierdził już, czego możemy się spodziewać. Prezenty łącznie będą dwa, ale tym razem to gra i dodatek do Apex Legends, szalenie popularnego battle royale.

W każdym razie gracze zgarną za darmo F1 Manager 2024 oraz darmowy zestaw odblokowujący postać Loby w Apex Legends. W dodatku znajdziemy nie tylko postać, ale i wyjątkową skórkę do niej. Z kolei menadżer F1 pozwoli nam… no cóż, jak zapewne się domyślacie – zostać menadżerem Formuły 1.

Źródło: Epic Games Store