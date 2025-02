Gry za darmo na Steam i darmowy dodatek do popularnego, sieciowego hitu

Na Steam możecie obecnie odebrać prezent do wciąż popularnego Apex Legends oraz 2 nowe gry za darmo. Jak to wszystko zdobyć?

Jeśli jesteście graczami, którzy cały czas siedzą przy Apex Legends i próbują wygrywać kolejne mecze, mam dla Was dobrą wiadomość. Na platformie Steam czeka na Was specjalny pakiet odblokowujący jedną z postaci. Spokojnie – jeśli nie gracie w darmowy hit EA, są też dwie nowości pod postacią gier free-to-play.

Nowe gry za darmo i DLC na Steam:

Aby przypisać do konta którykolwiek z powyższych produktów, należy udać się na jego kartę na Steam i będąc zalogowanym kliknąć „Dodaj to biblioteki” albo „Zagraj”. Tyle wystarczy, bo na Waszym profilu od razu pojawią się darmówki. Z punktu widzenia fanów FPS-ów najciekawszy wydaje się pakiet odblokowujący postać Ash. O czym jednak są dwie gry za darmo?

Stop and Breathe to całkiem ciekawa, oferująca wyjątkową oprawę wizualną stawiająca na fizykę zręcznościówka, w której nauczymy się „techniki oddychania, która pomoże ci zwalczyć niepokój! Uspokój swój umysł, wykonując technikę oddychania brzuchem! Przemierzaj środowisko szkolne, rozwiązuj zagadki, przesuwaj platformy, a wszystko to w towarzystwie swojego towarzysza, Zen!”. Szczerze? Brzmi idealnie na odstresowanie po przegranym meczu w choćby Apex Legends.

Jest tu też Cards!, którego twórca ewidentnie podpatrzył pomysły u tej gry z bananami. Jest to kliker, oferujący tym razem możliwość zbierania kart. Co ciekawe, tytuł wspiera faktyczne dropienie kart kolekcjonerskich na Steam, które można odsprzedawać. Nie jest to więc zajmująca rozrywka, ale zawsze te kilka groszy się przyda.

Źródło: Steam