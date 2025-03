Gra za darmo dla fanów horroru. Idealnie na jeden wieczór

Nieco wcześniej dzisiaj informowaliśmy Was o możliwości zagrania za darmo w pierwszy epizod interesującego RPG pod tytułem Muffles’ Life Sentence, a teraz przychodzimy do Was z kolejnym tytułem, który możecie zgarnąć bez sięgania po portfel. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, jeśli horror to niekoniecznie Wasze klimaty, możecie sprawdzić dwie świetne wersje demonstracyjne.

Kolejna gra za darmo. Coś dla fanów horroru na jeden wieczór

The Black Within to psychologiczny horror dla jednego gracza z perspektywą pierwszoosobową, który opowiada o chciwości, strachu i zmianach. Sprzedając swoją duszę dla sławy i fortuny, Laila Rose musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.

Laila Rose to 38-letnia główna bohaterka, która próbowała zaistnieć w branży muzycznej, ale brak talentu i cierpliwości sprawił, że wzięła sprawy w swoje ręce i skontaktowała się ze znanym menadżerem wytwórni płytowej Arne Cheyenne. Z polecenia swojego nowego szefa, Arne’a, wyruszamy więc na poszukiwania sławy oraz chwały. Laila nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej walka jest większa niż podpisanie kartki papieru. Lub też inaczej: że tak naprawdę sprzedała swoją duszę diabłu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez samego dewelopera, grę można przejść w około 70 minut. The Black WIthin jest dostępne również na platformie Steam, ale tam trzeba już zapłacić za nią 27,50 zł. Tytuł zebrał tam ponad 40 recenzji i 88% z nich to opinie pozytywne.

Źródło: Reddit