Jeśli szukacie czegoś nowego do ogrania w ten weekend, to mamy dla Was świetną wiadomość. Na Steam możecie bowiem znaleźć dwa interesujące dema, które są dostępne do sprawdzenia całkowicie za darmo. Oba tytuły mogą pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” recenzjami na platformie Valve.

Gry do sprawdzenia za darmo. Dwa świetne tytuły

Schedule I to gra symulacyjna, która pozwala graczom wcielić się w handlarza narkotyków, próbującego zdobyć wpływy w niebezpiecznym, zachodnim mieście. Zaczynając od zera – bez gotówki, bez towaru i bez znajomości – gracze muszą stopniowo budować swoje imperium, nawiązując kontakty, rozwijając produkcję i walcząc o zajęcie swojego miejsca w przestępczym świecie. Gra oferuje zaawansowany system produkcji różnych substancji, z unikalnymi metodami wytwarzania dla każdego rodzaju towaru.

Wraz z rozwojem imperium można kupować nowe nieruchomości i zatrudniać pracowników, by zwiększyć skalę działalności. Gracze muszą zmierzyć się z coraz bardziej agresywną policją oraz rywalizującymi kartelami. Dla tych, którzy chcą wspólnie budować swoje narkotykowe imperium, dostępny będzie tryb kooperacyjny. Demo pozwala zapoznać się ze wstępną zawartością pełnej wersji gry, która zadebiutuje już 24 marca.

Jeżeli należysz do grupy fanów roguelike’ów i gier MOBA, Shape of Dreams to tytuł, który na pewno warto sprawdzić. Gra łączy dynamiczną walkę i losowo generowany świat z systemem postaci inspirowanym klasycznymi tytułami MOBA. Gdy granica między snem a rzeczywistością zatarła się, utworzyło to tajemniczą krainę zwaną The Rapids. Gracze wcielają się w bohaterów, którzy wkraczają do tej surrealistycznej rzeczywistości, by odkryć jej sekrety i stawić czoła różnym wyzwaniom.

Unikalnym aspektem gry jest system Mementos, pozwalający edytować wspomnienia postaci i dostosowywać je do własnego stylu gry. Można łączyć zdolności i efekty, tworząc nietypowe kombinacje, np. dalekosiężnego wojownika walczącego wręcz czy też maga zdolnego do autodestrukcji. ażda rozgrywka jest inna, a gracze napotykają losowe wydarzenia, misje i sekrety. Odblokować będzie można ponad 200 przedmiotów, które wpłyną na styl gry. Produkcja oferuje również kooperację do 4 graczy.

