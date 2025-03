Graj za darmo na Steam w pierwszy epizod RPGa z czarnym humorem

Wczoraj informowaliśmy Was o premierze darmowej gry StrikeNet na platformie Steam. To intensywna strzelanka PvP, w której kluczem do zwycięstwa jest odpowiednia strategia. Gracze mogą wybierać spośród szerokiego arsenału broni i rywalizować w dynamicznych starciach wieloosobowych. Możesz dołączyć do drużyny i wspólnie z przyjaciółmi stawić czoła przeciwnikom albo zmierzyć się z wyzwaniem w trybie solo.

Graj za darmo w pierwszy epizod Muffles’ Life Sentence

Dzisiaj z kolei przychodzimy do Was z interesującym tytułem. Muffles’ Life Sentence to epizodyczna gra z gatunku RPG stworzona przez niezależnego dewelopera BossyPino. Ta nietypowa produkcja łączy deckbuilding, elementy przygodowe i absurdalny humor w stylu noir. Jej wyróżnikiem jest natomiast nietypowa mechanika zmiany tożsamości – zdobywając nowe „twarze”, gracz zyskuje nowe zdolności.

Wśród boahterów znajdziemy Mufflesa, więźnia bez twarzy, który nie pamięta, jak trafił za kraty. Czy to był błąd systemu? A może ktoś specjalnie się go pozbył? Surrealistyczna rzeczywistość więzienia jest pełna ekscentrycznych postaci, takich jak: Scarlet, czyli przywódczyni pseudo-religijnej sekty, która obiecuje wolność w zamian za głowę Naczelnika, czy Shatter, czyli lider gangu WARDEN KILLLERS, który na razie zwerbował jedynie kilku drobnych przestępców, ale ma wielkie ambicje. Jest też Constant, android ochroniarz z niepokojącym nawykiem szokowania się prądem dla poprawy koncentracji, oraz Half-Croc, bestia z dzieciństwem pełnym złych wzorców i jeszcze gorszym podejściem do ludzi.

Gra wydawana jest w epizodach, a pierwszy odcinek jest całkowicie darmowy. Nowe części będą pojawiać się co kilka miesięcy, a twórcy planują rozwijać fabułę na podstawie opinii graczy. Drugi odcinek jest aktualnie dostępny jako DLC w cenie 15,29 złotych, więc jest tanio!

Źródło: Steam