Ostatni dzwonek na fantastycznie przyjętą grę za darmo. Odbierajcie, bo zaraz nie będzie

Gra za darmo czeka na Was na Epicu i patrzy, jak spóźniacie się z jej odebraniem. A warto to zrobić, bo mówimy o bardzo dobrej pozycji dla fanów kotów.

Ostatnio faktycznie sporo jest tych gier o kotach. Na Steam triumfy święci w zasadzie program o uroczym kociaku siedzącym na naszym pasku zadań, a i wcześniej Epic Games Store rozdawało już dwie gry dla fanów czworonożnych przyjaciół. Teraz można odebrać Cat Quest II, ale to ostatni moment na przypisanie gry do konta.

Gra za darmo dla fanów kotów!

​Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Cat Quest II, teraz jest na to idealny moment. Do godziny 17:00 możecie dodać tę grę do swojej biblioteki na Epic Games Store za darmo. Produkcja studia The Gentlebros cieszy się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam, z oceną na poziomie 95% pozytywnych not. Nie da się więc ukryć, że mówimy o świetnej przygodzie.

Cat Quest II to kontynuacja popularnej gry RPG akcji, osadzonej w uroczym świecie pełnym kotów i psów. Gracze mogą eksplorować rozległe krainy, walczyć z przeciwnikami i odkrywać liczne tajemnice. Gra oferuje zarówno tryb jednoosobowy, jak i kooperację lokalną, umożliwiając wspólną zabawę z przyjacielem.​

To jednak nie koniec atrakcji od Epic Games. Po godzinie 17:00 udostępnione zostaną kolejne darmowe tytuły, czyli chodzona bijatyka River City Girls oraz darmowe dodatki i przedmioty do dwóch pozycji free-to-play: Idle Champions of the Forgotten Realms oraz Arcadegeddon. To ostatnie jest jedną z najnowszych gier przeniesionych z modelu premium na model darmowej dystrybucji, więc twórcy starają się w oczywisty sposób zachęcić graczy.

