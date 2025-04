Darmowy fenomen na Steam. Niepozorna gra prześcignęła hity AAA pod względem ocen i liczby graczy

Na Steamie nie brakuje niespodzianek, ale ostatnie dni przyniosły coś naprawdę nietypowego – aplikację Bongo Cat, która niespodziewanie znalazła się w gronie najczęściej uruchamianych pozycji na platformie. Program polega na wyświetlaniu animowanego kota, który uderza w bębny za każdym razem, gdy użytkownik wpisuje coś na klawiaturze lub klika myszką. Pomimo swojej prostoty, projekt przyciągnął ogromną liczbę użytkowników.

Bongo Cat, czyli koci zachwyt

Zgodnie z danymi serwisu SteamDB, Bongo Cat przekroczyło próg 101 tysięcy jednoczesnych graczy, co uplasowało go na 12. miejscu w ogólnym zestawieniu Steam – wyżej niż wiele dużych produkcji AAA. Do tego tytuł zebrał „przytłaczająco pozytywne” opinie graczy. Aż 96% z ponad 5 tys. opinii jest pozytywnych. To spore osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że aplikacja nie jest klasyczną grą, a raczej wizualnym dodatkiem do pulpitu.

Zainteresowanie może wynikać z niskiego progu wejścia – aplikacja jest bezpłatna, lekka i prosta w obsłudze. Wprowadza też pewne elementy personalizacji, pozwalając użytkownikom zdobywać nowe kapelusze dla kota, choć nie oferuje żadnej głębszej warstwy rozgrywki czy fabuły. Mimo to wielu użytkowników traktuje ją jako lekką formę umilenia sobie pracy przy komputerze.

Choć Bongo Cat raczej nie zostanie długo na szczycie list przebojów, jego nagły wzrost popularności pokazuje, że na Steamie wciąż jest miejsce na nietypowe pomysły i projekty spoza głównego nurtu. To również dowód na to, że społeczność graczy potrafi czasem docenić coś równie prozaicznego, jak animowany kotek stukający w bębny.

Źródło: PCGamer