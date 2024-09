Świeża premiera na Steam zniknie na zawsze. Odbierajcie teraz za darmo

Jeżeli nie wiecie, czym jest firma CalorieMate, to japońska marka produktów spożywczych, w tym batonów energetycznych czy napojów adresowana właśnie do graczy. I tak, zrobili grę wideo. Reklamową, ale jednak!

CalorieMate jako gra za darmo na Steam z datą do spożycia

CaloreMate Liquid for Game Creators jest swego rodzaju promocyjnym produktem mającym zareklamować i tak popularną markę dla wszystkich, którzy czują się zmęczeni. Sam przyznam, że nie jestem dobrym targetem takich produktów, bo ich po prostu nie konsumuję. Wielu graczy jednak to robi, więc być może część z Was kojarzy tę firmę z Osaki.

Wydali grę na Steam, której opis jest tak samo niedorzeczny, jak zapewne się spodziewacie. W tym wszystkim jest jednak haczyk, ale zanim do niego dojdziemy, z góry zaproponuję przypisanie produktu do konta za darmo.

Zmień się w puszkę CalorieMate LIQUID, która wyskakuje z lodówki i dostarcza składniki odżywcze twórcy gry. Ta przygodowa gra akcji zabierze Cię w podróż przez pokój w mieszkaniu. – głosi opis rozgrywki

No dobra, niedorzeczności mamy za sobą, więc teraz wyjaśnię, po co w ogóle o tym piszę. Twórcy w opisie produkcji ostrzegają bowiem, że ich tytuł dystrybuowany w formule free-to-play nie będzie dostępne wiecznie. “Ta gra jest dostępna przez ograniczony czas do 11 marca 2025 r.” – czytamy w opisie. Co się stanie później? W zasadzie to ciężko stwierdzić, ale najpewniej zniknie z dystrybucji na dobre. Na szczęście czasu jest bardzo dużo.

