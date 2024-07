Gra kończy z free-to-play i zaraz będzie płatna. Odbierajcie za darmo, póki można

Twórcy kolejnej gry postanowili zaprzestać dystrybuowania jej w formie free-to-play, stawiając na model premium. Nie wiem, czy szczególnie im się to opłaci, ale aby nie trzeba było wydawać na nią kasy, warto przypisać do konta już teraz.

Gra za darmo (ale już niedługo…)

Bounty City: 3-Way Battle to zaskakująco mało informatywny tytuł jedno- lub wieloosobowej sieciowej strzelanki FPP. Gra rządzi się jednak dość ciekawą koncepcją, bo oferuje nie walkę dwóch drużyn przeciwko sobie, a nawet… trzech. Nie jest to nic zupełnie nowego, ale niewiele gier korzysta z tego patentu jako głównego “ficzera”. Także może warto sprawdzić?

Solą w oku na radosne wieści o tym, iż w tytuł zagramy za darmo, jest niestety smutna prawda – to produkcja przeznaczona na gogle VR. Także dla tych graczy, którzy posiadają sprzęt i konto na Steam, oferta może wydawać się wręcz perfekcyjna. Dla reszty warto i tak odebrać grę, jeśli w przyszłości zainwestujecie w taki zestaw albo po prostu dlatego, że i tak nie trzeba nic płacić. Zawsze coś!

Wraz z oficjalną premierą przejdziemy na model płatny, aby zapewnić ciągły rozwój i stabilność Bounty City, aby zapewnić zrównoważony rozwój Bounty City. Podczas gdy oficjalna cena wydania wynosi 19,99 USD, aby uczcić premierę, przez pierwsze dwa tygodnie będziemy oferować 30% zniżki. – czytamy we wpisie twórców na Steam

No ale po co płacić? Tytuł znajdujący się nadal we wczesnym dostępie możecie odebrać za darmo. Wystarczy kilka kliknięć myszą.

Oferta obowiązuje do 18 lipca 2024 roku. Wtedy też gra opuści wczesny dostęp i stanie się płatna.

Źródło: Steam