Elden Ring i Wukong, ale free-to-play? Nowy exclusive na PS5 zapowiada się bosko

Ballad of Antara to nowa gra za darmo w klimacie RPG-a i soulslike’a, która rzuca wyzwanie największym hitom. Wszystko dlatego, że faktycznie ma być free-to-play!

Czasami wychodzą udane gry za darmo, które osiągają sukces. Jednym z największych tego typu hitów w ostatnim czasie zdecydowanie zostało Once Human, ale niekoniecznie gra trafi do wszystkich. Co jednak powiecie na exclusive na PlayStation 5, który wydaje się niemal kopią Elden Ringa i Black Myth: Wukong?

Ballad of Antara wygląda olśniewająco jako gra za darmo

Studio Infold Games we współpracy z Sony pokazało pierwszy gameplay z Ballad of Antara, nowej gry powstającej wyłącznie na PlayStation 5. Konsole mają jednak mało udanych exclusive’ów free-to-play. Nic dziwnego, że twórcy mierzą aż tak wysoko – mają ambicje, aby przyciągnąć tony graczy, wydając tytuł kojarzący się nieco z hitami From Software czy tegorocznym bestsellerem o małpim królu.

Nowa gra ma być tradycyjnym pod względem mechanik RPG-iem, lecz z systemem walki wyraźnie inspirowanym grami soulslike, z klimatem rodem z Black Myth: Wukong oraz światem niczym kraina wyjęta z Elden Ring. Ja wiem, trochę tego jest, ale przecież wyraźnie widać, że twórcy mają mnóstwo inspiracji. Co więcej, stosunkowo niewielkie studio korzysta z Unreal Engine 5, dzięki czemu ich tytuł wygląda świetnie. Tylko zobaczcie!

Gra dostała już swoją stronę na PS Store, gdzie możecie dodawać ją na listę życzeń. Otrzymacie powiadomienie, gdy tylko stanie się dostępna. Z racji tego, że to gra za darmo, mają pojawić się mikropłatności, ale podobno nieinwazyjne.

Eksploruj rozległe krainy i zjednocz rozdzielony świat w tej grze fantasy RPG akcji. W odległej krainie plaga, która przypomina mgłę, niszczy zwykły świat z niezwykłą napastliwością. Rozpocznij niebezpieczną podróż, odszukaj olbrzymie boskie stworzenia i odzyskaj wypaczone, zagubione „esencje” krainy. – czytamy w opisie produkcji

Ballad of Antara ma ukazać się na rynku w 2025 roku. Tytuł do działania będzie wymagał połączenia internetowego, wspiera również rozgrywkę wspólnie z maksymalnie dwoma innymi graczami.

Źródło: DSOGaming