Dynamiczny shooter teraz dostępny za darmo. Odbierajcie, póki można

W segmencie gier za darmo nigdy nie brakuje czegoś ciekawego. Możecie już cieszyć się bardzo fajną przygodową grą akcji dostępną na Steam czy nawet odebrać wszystkie cztery części jednej serii na itch.io. Właśnie, jeśli chodzi o ten serwis, to czeka na Was coś jeszcze. Niezależni deweloperzy praktycznie bez przerwy rozdają swoje produkcje, ale ciężko je znaleźć. Na szczęście Wy nie musicie ich szukać, wystarczy, że zostawicie to nam.

Gra za darmo czeka na zdobycie na itch.io

Znaleźliśmy więc kolejny prezent, tym razem w postaci shootera typu shoot’em up, przeznaczonego dla pojedynczego gracza. Jasne, kwestia „indie” aż zionie z ekranu, ale to nic złego. Fani pozycji nieco w stylu retro, pixel-artowej grafiki i klimatów science-fiction mogą znaleźć tu wiele dobrego. Warto zaznaczyć, że gra prócz niemal nieustannej akcji, oferuje również zagadki środowiskowej. Oprawę zdecydowanie nadrabia rozgrywką.

Aby zdobyć ten tytuł, należy posiadać konto w serwisie itch.io. Warto je założyć choćby dla przyszłych gier za darmo, które można tam zyskać. Konto jest w pełni darmowe, więc nie musicie się o cokolwiek martwić, nie trzeba też podawać żadnych danych płatniczych. Potem klikamy na dołączony powyżej link, wybieramy „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Na końcu mamy „Claim game” i to tyle, można pobierać!

Warto zaznaczyć, że twórca nie informuje, do kiedy obowiązuje promocja. Normalnie Annulus kosztuje 4,99 USD, więc warto odebrać grę, póki jest dostępna bez opłat.

Źródło: itch.io