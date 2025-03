Zaskakująco solidna darmowa nowość na Steam. Warto ją pobrać

Green Revival to nowa gra za darmo na Steam, która ma szansę wciągnąć Was bez reszty. Sam pomysł brzmi nieźle, ale jak z wykonaniem?

Na razie o Green Revival wypowiedziało się zdecydowanie zbyt mało osób, bo tytuł dopiero zadebiutował. Na przedstawionych materiałach widać jednak, że to klasyczny reprezentant segmentu indie, ale z kilkoma naprawdę fajnymi pomysłami. Na pierwszy rzut oka przypomina uwielbiane Cult of the Lamb, lecz w praktyce oferuje zupełnie inne doświadczenie.

Nowa gra za darmo na Steam to dość ciekawe ukazanie życia leśnych duchów, stworzeń i roślin, które stają w obliczu nagłego ataku insektów oraz… baterii. Wiadomo, ludzie wyrzucali do lasów zbyt wiele baterii, które następnie skaziły teren. Wcielając się w leśnego duszka, musimy wygrać z rozlewającą się plagą.

Dokonamy tego w ciekawy sposób, bo za pomocą opętania. Tym razem nie chodzi o ludzi, a o rośliny. Jako leśny duch możemy przejąć niektóre rośliny i wykorzystać ich umiejętności. W ten sposób rozwiążemy łamigłówki, pokonamy wrogów czy przejdziemy do kolejnych etapów. Jest to więc trochę gra przygodowa, trochę strategiczna, a jeszcze trochę tytuł akcji.

