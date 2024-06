Kolejna gra za darmo na Steam. To RPG powstawało 13 lat

Fani gier RPG mają teraz okazję, by za darmo pobrać i zagrać w Secrets of Grindea na Steamie. Ta gra, która była tworzona przez 13 lat przez niezależne studio Pixel Ferrets, jest hołdem dla klasycznych gier z epoki SNES.

Secrets of Grindea to gra RPG, która przenosi graczy do świata pełnego pikselowej grafiki, gdzie mogą spotkać ponad 300 unikalnych postaci, nauczyć się 31 zaklęć w dziewięciu różnych kategoriach oraz zmierzyć się z ponad 30 bossami. Dostępna od teraz gra za darmo na Steam oferuje również tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, co pozwala na wspólne odkrywanie tajemnic i przygód w tym bogatym świecie.

Gra, oprócz typowych elementów RPG, takich jak rozwijanie postaci i walka z przeciwnikami, oferuje również różne aktywności poboczne, takie jak crafting, rolnictwo, minigry czy łowienie ryb. Dodatkowo, Secrets of Grindea zawiera osobny tryb roguelike, w którym gracze próbują zbudować własne miasto, walcząc jednocześnie z wrogami.

Od momentu premiery w lutym 2024 roku, gra zdobyła wiele pozytywnych opinii od użytkowników na Steamie, uzyskując ocenę 89%. W recenzjach gracze chwalą przede wszystkim urok gry oraz możliwość grania w trybie kooperacji, co znacznie podnosi wartość rozgrywki.

Jednym z graczy napisał: „Absolutnie uwielbiam tę uroczą grę, gram z kilkoma przyjaciółmi i bawimy się świetnie”. Inny dodał: „Granie w trybie kooperacji było fantastyczne. Widać, ile miłości włożyli deweloperzy w tę grę. Polecam”.

