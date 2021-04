Byli pracownicy największego polskiego studia skrzyknęli się, by stworzyć wspólnie nową produkcję – Gord. Tematyka gry akcji kręci się wokół mrocznego fantasy połączonego ze strategią. Czy doświadczenie deweloperów wystarczy, by osiągnąć sukces?

Nieoczekiwanie świat obiegła dzisiaj wieść na temat powstania Gord. Produkcję tworzy nowe studio Covenant.dev, w którym zasiadają osoby pracujące w przeszłości przy Wiedźminie 3 oraz będące członkami innej polskiej firmy – 11 Bit Studios. Z zaskoczenia twórcy przedstawili zwiastun gry.

Tak się prezentuje Gord na pierwszych ujęciach

Deweloperzy udostępnili już nawet film prezentujący konkretne fragmenty rozgrywki. Zobaczcie sami:

Wyrazisty klimat gry widać na każdym ujęciu, co z pewnością skłoni graczy do zakupu. Zaprezentowany materiał daje nam do zrozumienia, że produkcja nie jest na początkowym etapie rozwoju.

Warto zwrócić uwagę również na dobrze prezentujące się animacje, które szczególnie widać przy zbliżeniach podczas walki. Jest to spory atut, bo dzięki takiemu dopieszczeniu łatwo uwierzyć w przedstawiony nam świat.

Czym jest Gord?

Produkcja Polaków będzie mieć tryb dla pojedynczego gracza. Podczas zabawy skupimy się na rozwijaniu wioski oraz wyruszaniu w podróże wypełniając odpowiednie scenariusze. Tytuł doczekał się już nawet swojej własnej strony na Steamie. Jak piszą sami twórcy o swojej grze:

Gord to strategia przygodowa dla jednego gracza, polegająca na rozwijaniu społeczeństwa oraz odkrywaniu mrocznych, zakazanych ziem i wyjątkowych mitycznych stworzeń. Wykonuj zadania i zarządzaj ludem – osobiste historie i dobrobyt członków społeczności mają wpływ na losy całej osady.

Co ciekawe, gameplay nie polega tylko na walce, ale także na dbaniu o swoją wioskę. Fani budowania odnajdą tutaj coś dla siebie, dlatego śmiało można stwierdzić, że Gord będzie próbował przypaść do gustu sporej grupie odbiorców.

Ciężki klimat ma być również widoczny w innej części – podczas swojej przygody będziemy się zmagać z systemami poczytalności i brzemienia naszych osadników. Jeżeli nie przypilnujemy mieszkańców osady, może dojść do załamania nerwowego albo nawet ucieczki.

Plany wydawcy wobec dystrybucji

W tej chwili gra powstaje wyłącznie na PC i będzie dystrybuowana przez Steam. A co z premierą? Data wydania gry nie jest jeszcze bliżej określona, ale według obecnych planów miałby to być 2022 rok. To jeszcze sporo czasu, by do produkcji wpakować sporo zawartości.

Michał Wieczorek