Golden Joystick Awards 2020 – podsumowanie. The Last of Us Part II króluje

Oto podsumowanie gali Golden Joystick Awards 2020. The Last of Us Part II zdominowało konkurencję i zdobyło najwięcej statuetek.

Przed galą The Game Awards doczekaliśmy się jeszcze jednego, nieco mniej istotnego rozdania nagród w branży gier wideo. Tegoroczne Golden Joystick Awards miało jednegom wielkiego zwycięzcę – The Last of Us Part II. Hit Naughty Dog zgarnął aż pięć statuetek.

Oto pełna lista zwycięzców nagród Golden Joystick Awards 2020:

Najlepszy storytelling – The Last of Us Part II

Najlepszy tytuł multiplayer – Fall Guys

Najlepsza oprawa wizualna – The Last of Us Part II

Najlepszy dodatek – No Man’s Sky: Origins

Mobilna gra roku – Lego Builder’s Journey

Najlepsza oprawa dźwiękowa – The Last of Us Part II

Najlepszy tytuł indie – Hades

Wciąż grane – Minecraft

Studio roku – Naughty Dog

E-sportowa gra roku- Call of Duty: Modern Warfare

Najlepszy nowy streamer – iamBrandon

Najlepsza gra rodzinna – Fall Guys

Najlepsza społeczność w grze – Minecraft

Najlepszy aktor – Sandra Saad (Kamala Khan w Marvel’s Avengers)

Nagroda za wyłamanie się – Innersloth za Among Us

Nagroda za największy wpływ na branżę – The Gaming Industry

Gra roku na PC – Death Stranding

Najlepszy sprzęt do grania – NVIDIA GeForce RTX 3080

Gra roku na PlayStation – The Last of Us Part II

Gra roku na Xbox – Ori and the Will of the Wisps

Gra roku na Nintendo – Animal Crossing: New Horizons

Najbardziej pożądana gra – God of War: Ragnarok

Wybór krytyków – Hades

Najlepsza gra roku – The Last of Us Part II

Na tle konkurencji wyłamały się także Fall Guys, Hades i Minecraft, które zgarnęły po dwie statuetki. Brawa należą się również Hideo Kojimie i jego współpracownikom. Death Stranding nie załapało się w zeszłym roku na galę, ale tym razem zgarnęło nagrodę za grę roku na PC.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.