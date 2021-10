Ile kopii God of War trafiło do graczy? Sprzedaż gry w porównaniu do innych tytułów Sony

Przygody Kratosa są szalenie popularne i wiele wskazuje na to, że seria ta będzie biła kolejne rekordy. Sony ujawniło, ile sztuk God of War z 2018 roku trafiło w ręce graczy.

Na łamach bloga PlayStation poinformowano, że sprzedano 19,5 miliona kopii. Informację tę przekazano wraz z ujawnieniem wersji gry na komputery osobiste. Trzeba mieć jednak na uwadze, że wynik ten nie pozostanie aktualny zbyt długo. Gra jest dostępna do zamówienia w ramach pre-orderu na PC i już teraz podbija listy bestsellerów Steam. Nie zdziwię się, jeśli przebije próg 20 milionów sprzedanych kopii jeszcze przed premierą na PC.

Nie zmienia to faktu, że God of War to oficjalnie jedna z najlepiej sprzedających się produkcji w historii PlayStation. Zgodnie z najnowszymi szacunkami sprzedaży i oficjalnymi informacjami, Marvel’s Spider-Man i The Last of Us oraz The Last of Us Remastered sprzedały się w ponad 20 milionach egzemplarzy. GoW jest więc blisko zbliżenia się do tego wyniku, choć nie wiemy, czy wspomniane tytuły nie wysunęły się jeszcze bardziej na prowadzenie.

Przygody Kratosa i Atreusa wypadają jednak dużo lepiej względem między innymi Horizon Zero Dawn, legendarnego Gran Turismo 5 i inFamous Second Son. Wszystkie te produkcje sprzedały się świetnie ale nadal daleko im do GoW z 2018 roku.

Nie zdziwię się, jeśli Sony będzie dalej rozwijać markę God of War – nie tylko poprzez wydawanie nowych części. Pamiętajmy, że na najnowszych systemach możemy ograć tylko GoW III i GoW z 2018 roku. Chyba nikt by się nie obraził za zbiór remasterów starszych gier wydany na nowe platformy.