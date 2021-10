God of War na PC ma daleko do premiery, a już jest sprzedażowym hitem

Ogłoszony wczoraj port God of War na PC narobił wokół siebie sporo szumu. Ujawniono pierwsze szczegóły, a gracze dosłownie rzucili się na nową wersję przygód Kratosa i Atreusa.

Jeszcze wczoraj gra utrzymywała pierwsze miejsce na liście globalnych bestsellerów na Steam. Zamówienie przedpremierowe musiało więc złożyć naprawdę wielu graczy, bowiem tytuł ten wygrał nawet z takimi hitami jak New World, Back 4 Blood, Forza Horizon 5 i nowa operacja do CS: GO.

Teraz produkcja Santa Monica Studio nieco spadła w rankingu. Wyprzedziły ją wspomniane wcześniej Back 4 Blood oraz New World. Jednak Sony ma spory powód do radości. Pamiętajcie, że GoW zadebiutowało w 2018 roku i choć sukces PeCetowego portu nie jest niespodzianką, wielu graczy kupujących grę na komputer to też osoby, które maja ten tytuł już za sobą i chcą go sobie powtórzyć.

God of War ukaże się na PC 14 stycznia 2022 roku. Twórcy przygotowali liczne usprawnienie grafiki, w tym wsparcie dla NVIDIA DLSS, GTAO i SSDO. Nie zdziwię się, jeśli gra na PC będzie najładniejszą możliwą wersją tego tytułu. Póki co wszystko na to wskazuje.

Zadbano też o pełne wsparcie myszy i klawiatury, ale jeśli zechcecie, zagracie również na kontrolerach DualShock 4 lub DualSense. Zapewne gra wesprze też inne pady.

Miejmy nadzieję, że deweloperzy dobrze zoptymalizują ten tytuł. Po niezbyt udanej premierze Horizon Zero Dawn na PC, Sony zabrało się za bardziej solidne porty i takie Days Gone działało już bardzo przyzwoicie. Oby z Bogiem Wojny było podobnie.