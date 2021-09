W trailerze God of War Ragnarok ukryto dwie fabularne ciekawostki. Zauważyliście?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracze odkryli, że w God of War Ragnarok umieszczono bardzo sympatyczne ciekawostki. Dotyczą one postaci Atreusa. Uważajcie, bowiem w artykule znajdziecie spojlery z GoW z 2018 roku.

Na początku zwiastuna widzimy kadr, w którym Atreus powraca z polowania. Pierwsza ciekawostka nawiązuje do poprzedniej odsłony serii, a konkretnie samego jej początku. W prologu Kratos uczył Atreusa polować, a w Ragnaroku syn Ducha Sparty sam przynosi do obozu zdobycz. Santa Monica ukazuje tym samym rozwój postaci i to, że od wydarzeń z produkcji z 2018 roku minęło już parę lat.

Druga ciekawostka również dotyczy powyższego kadru. Jeśli skończyliście God of War, zapewne wiecie, że Atreus jest w rzeczywistości Lokim. Powyższe ujęcie pokazuje Atreusa niosącego jelenia, który układa się na nim w taki sposób, jakby młody bohater posiadał rogi zwierzęcia. Na niektórych podobiznach ukazujących mitologicznych bogów, Loki faktycznie posiada rogi, choć nie są one nieodłączną częścią jego wizerunku. Taki wizerunek kojarzyć się może również z Lokim z uniwersum Marvela.

To właściwie pewne, że trailer God of War Ragnarok kryje jeszcze więcej ciekawostek. Kwestią czasu jest, zanim gracze je znajdą.