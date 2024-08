Czyście dyski, bo God of War Ragnarok na PC potrzebuje od groma miejsca. Znamy wymagania

Pierwsze (znaczy się – poprzednie) God of War w wersji PC okazało się naprawdę solidnie skleconym portem, choć nie bez problemów. “Dwójka” na konsolach oferuje wyższą jakość, wszak wyszła też na PS5. Czy tym razem uda się ogarnąć optymalizację w pełni?

God of War Ragnarok – oto oficjalnie wymagania sprzętowe na PC

Aby bez sensu nie przedłużać, poniżej prezentujemy oficjalnie wymagania sprzętowe najnowszego God of War Ragnarok na PC. Jest naprawdę nieźle, bo z gry powinni bez problemu skorzystać nawet gracze z kilkuletnimi maszynami. O ile mają sporo miejsca na dysku SSD, rzecz jasna.

Wymagania minimalne (1080p / 30 fps / niskie ustawienia graficzne):

CPU: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 5500 XT

Pamięć RAM: 8 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania zalecane (1080p / 60 fps / średnie ustawienia graficzne):

CPU: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania dla wysokich ustawień (1440p / 60 fps / wysokie ustawienia graficzne):

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 2700X

Karta graficzna: GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania dla trybu wydajności (4K / 60 fps / wysokie ustawienia graficzne):

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 2700X

Karta graficzna: GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 6900 XT

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wymagania dla ustawień ultra (4K / 60 fps/ ustawienia graficzne ultra)

CPU: Intel Core i7-11600K / AMD Ryzen 7 3700X

Karta graficzna: GeForce RTX 4070 Ti / Radeon RX 7900 XT

Pamięć RAM: 16 GB

System: Windows 10 64-bit

Miejsce na dysku: 190 GB SSD

Wszystko byłoby pięknie, ale 190 GB to nie przelewki! Gra wymaga naprawdę wolnej przestrzeni dyskowej, jednocześnie zawstydzając Call of Duty. Nie wiem, jak mam zmieścić właśnie CoD-a i GoW-a, ale u mnie będzie to ciężkie zadanie. Dla osób z pojemnymi, wolnymi dyskami nie jest to szczególny problem. Współcześnie jednak gry potrafią zajmować tyle przestrzeni, że wielu graczy ma je po prostu wypchanych po brzegi i to nawet bez potrzeby instalowania wielu gier naraz.

God of War Ragnarok trafi na platformę PC już 19 września 2024 roku.

Źródło: PlayStation Blog