Nowości i ulepszenia w God of War Ragnarok na PC. Pobierzcie prezent za darmo

Na oficjalnym blogu Sony pojawiło się wyszczególnienie wszelkich nowości, zmian i ulepszeń wraz z nowym wydaniem gry. Hit od Santa Monica Studio debiutuje na PC i to już dzisiaj!

God of War Ragnarok – nowości na PC i nowy zwiastun

“Wszyscy w Santa Monica Studio, wraz z naszymi partnerami deweloperskimi z Jetpack Interactive, jesteśmy podekscytowani możliwością udostępnienia wszystkim naszym fanom na PC kontynuacji God of War (2018) i ostatniego rozdziału nordyckiej sagi. Wraz z nowym zwiastunem, z przyjemnością dzielimy się również krótkim przeglądem dodatkowych funkcji i wsparcia, które zawarliśmy na premierę” – czytamy we wpisie twórców. No dobra, więc jakie to zmiany?

Przede wszystkim gracze mogą spodziewać się tego, co powinno być współcześnie standardem w grach wideo opierających się na łamigłówkach (lub z nimi powiązanych). Bardzo często bowiem, jeśli gracze w bardzo szybkim czasie nie ogarną, jak wykonać daną zagadkę, ich towarzysz daje podpowiedź. Kilkukrotna taka sugestia może nie tylko irytować, ale i zredukować znacząco trudność łamigłówki. Gracze będą więc mieli możliwość zredukowania takich podpowiedzi.

Pojawi się też dodatkowa opcja dostępności w postaci dokładniejszej audiodeskrypcji dla osób z problemami ze wzrokiem, która jeszcze lepiej zarysuje to, co dzieje się w trakcie przerywnika filmowego. Przygotowano również… naklejki dla streamerów. Ale spokojnie, udostępniono specjalny fan kit, który pobierze każdy!

Zestaw zawiera przede wszystkim paczkę cyfrowych gadżetów dla fanów, w tym wiele różnych tapet, banery na Twittera oraz Facebooka. No i jest też najnowszy zwiastun premierowy!