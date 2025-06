Spin-off serii God of War opóźniony do 2026 roku

Przychodzimy ze złą wiadomością dla wszystkich fanów serii God of War. Według najnowszych doniesień pochodzących od branżowego insidera, Jeffa Grubba, zapowiadany spin-off w stylu metroidvanii został wewnętrznie opóźniony. Tytuł nie ukaże się wcześniej niż w 2026 roku. Informacja pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu Last of the Nintendogs. Poniżej możecie znaleźć najważniejsze informacje.

Spin-off serii God of War wewnętrzne opóźniony

Gra nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana ani przez Sony, ani przez Santa Monica Studio. Plotki o projekcie krążą jednak w sieci już od miesięcy. Zgodnie z informacjami, produkcję osadzono w starożytnej Grecji i miałaby ona przywrócić klasyczne motywy znane z wcześniejszych odsłon serii.

Spin-off ma być jednak mniejszym tytułem 2.5D, czerpiącym inspirację głównie z gatunku metroidvanii. Chodzi o gry oparte na eksploracji, zdobywaniu nowych umiejętności i powracaniu do wcześniej niedostępnych lokacji. Jak chociażby wydane w 2024 roku Prince of Persia: The Lost Crown.

Przy tym wszystkim nie powinniśmy jednak oczekiwać rozbudowanego systemu walki czy też skali znanej chociażby z God of Wara z 2018 roku czy Ragnaroka. Gra byłaby zapewne bardziej kameralną przygodą, w celu zapełnienia luki między większymi odsłonami. Ostatnią większą nowością w uniwersum Kratosa była aktualizacja Valhalla do wspomnianego Ragnaroka, która wprowadziła bardzo ciepło przyjęty tryb roguelite.

W związku z opóźnieniem spin-offu, wszystko wskazuje na to, że na powrót Kratosa – w jakiejkolwiek formie – przyjdzie nam jeszcze dość długo poczekać. Mimo wszystko fani liczą na to, że pierwsze oficjalne informacje otrzymamy jeszcze w tym roku.

Źródło: Wccftech